Волкер назвал провальным план России по смене власти в Украине

Если Москва надеется создать в Киеве более дружественное России правительство, то этот план не сработает.

Курт Волкер УНИАН

План России относительно смены власти в Украине на более лояльную является бесперспективным, заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер

По его мнению, рассчитывать на это РФ всерьез не стоит, говорится в материале ТСН.

"Если Москва надеется создать в Киеве более дружественное России правительство, план не работает", — подчеркнул Волкер и добавил, что считает именно РФ ответственной за сохранение напряжения в событиях на Донбассе.

"Предложение по поддержанию мира может сработать и обеспечивать безопасность всех жителей восточной Украины, но Россия должна выбирать мир. Украина продемонстрировала политическую волю для реализации Минска. Проблема в том, что с другой стороны не было действий", — констатировал американец.

Напомним, ранее Волкер назвал вероятный состав миссии миротворцев ООН на Донбассе.