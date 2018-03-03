Волкер назвал вероятный состав миссии миротворцев ООН на Донбассе

В США не исключают участия представителей стран членов НАТО и ОДКБ в составе миротворческой миссии ООН на Донбассе, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Что касается возможного применения сил НАТО, у нас не было какого-либо серьезного разговора с Россией о странах, которые будут формировать миротворческую силу", – заявил Волкер во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute.

При этом он высказал предположение, что "этот перечень стран не может включать Россию и Украину".

"Я думаю, что Россия будет настаивать на невключении США. Но мы не говорили о других странах. И я думаю, что вероятно будет определенный интерес с российской стороны относительно привлечения одной или двух стран из ОДКБ, как Казахстан, например, которая не ставится под сомнение, но потом, я думаю, также открываются двери для других, среди которых должны быть некоторые страны НАТО, которые будут приемлемыми для России", — отметил Волкер.

"И обязательно это страны со способным военным потенциалом, имеющие опыт в миротворчестве, и не являющиеся членами НАТО, такие как Швеция или Финляндия", — сказал дипломат.

Он считает, что эти две скандинавские страны могут потенциально обеспечить войсками миротворческую миссию, если развертывание этой силы будет согласовано, пишет "Сегодня".

Вместе с том, как отметил Волкер, Россия должна объяснить собственные идеи относительно того, как будет осуществлена организация формирования миротворческой миссии.

Напомним, ранее волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай во время чата в "Главреде" назвал минусы введения миротворческих сил на Донбасс.