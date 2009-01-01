Волонтеры показали, как РФ стягивает к границе с Украиной ракетные комплексы "Точка-У"

Подразделения с большой степенью вероятности относятся к дивизиону 464-й ракетной бригады ВС РФ.

Ракетный комплекс "Точка-У" red-ptero.livejournal.com

Опубликовано видео о переброске Россией к украинской границе нескольких сотен военнослужащих и около 50 единиц техники, среди которых ракетные комплексы "Точка-У"

Об этом идет речь в материале informnapalm.org.

"Подсчет техники и ее идентификация указывают на то, что российское командование перебрасывает полноценный двухбатарейный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка-У" с дополнительным боекомплектом, средствами связи и обеспечения (полевые кухни и автономные электростанции)", — отмечают волонтеры.

По данным активистов, данные подразделения с большой степенью вероятности относятся к дивизиону 464-й ракетной бригады ВС РФ или 60-му центру боевого применения.

Напомним, ранее волонтеры сообщили, что Россия стягивает военную технику от Прибалтики до Черного моря.

Видео: Ирина Максим.