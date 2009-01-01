"Возвращение в Украину неизбежно". Экс-"министр" ДНР заявил, что РФ бросила Донбасс

Нормальная жизнь для оккупированного Россией региона возможна только в составе Украины, подчеркнул Лягин.

Боевик на Донбассе, иллюстрация sprotyv.info

Россия предала жителей оккупированного Донбасса и бросила их под танки.

Об этом заявил глава так называемого "ЦИК" ДНР и бывший "министр труда и социальной политики" непризнанной республики Роман Лягин в Facebook.

При этом он подчеркнул, что нормальная жизнь для оккупированного Россией региона возможна только в составе Украины.

"Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014-го, делал то, что делал, по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки! Тысячи людей забивают, как скот, для телевизионной картинки", — заявил Лягин.

Он констатировал, что Донбассу не суждено пройти путь аннексированного бескровно Крыму.

"Нас предали и продали! За что боролись и умирали!?.. Пусть каждый сам себе ответит. И что, все было бесполезно!? Да, России, которую мы себе представляли, нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, восстановления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину", — заявил Лягин.

"Донбасс — это Украина!", — добавил бывший фанат так называемой ДНР.

Напомним, ранее был опубликован отчет участия частных военных компаний в агрессии против Украины.