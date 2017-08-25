Взрыв в центре Киева. Целью нападавших было авто с бойцами ВСУ — Луценко

Событие еще раз свидетельствует о необходимости средств безопасности в столице воюющей страны, заявил генпрокурор.



Место взрыва в центре Киева Громадське телебачення

Есть подозреваемые с уголовном производстве по факту взрыва на улице Грушевского 24 августа , в результате чего пострадали три человека.

Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Эспрессо.TV".

По его словам, взрывное устройство было брошено в авто с бойцами Вооруженных сил Украины, однако отскочило от авто и разорвалось, тяжело ранив гражданских людей.

Он уточнил, что в понедельник у производства появится "правильная классификация". Луценко подчеркнул, что это событие еще раз свидетельствует о необходимости средств безопасности в столице воюющей страны.

24 августа в Киеве на улице Грушевского произошел взрыв, в результате которого три человека получили телесные повреждения.

Полиция отрыла уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса.

Секретарь СНБО Александр Турчинов не исключил, что взрыв мог быть спланированным терактом.

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадали жена, теща и друг Героя Украины командира роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады высокомобильных десантных войск ВСУ Валерия Чибинеева.