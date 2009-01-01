Взрывной темперамент Трампа может сыграть злую шутку с Путиным — дипломат

Политика главы РФ будет базироваться на национальных интересах США, отметил Хара.

Александр Хара Главред

Взрывной темперамент президента СШАможет сыграть злую шутку с главой Российской Федерации

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".

В то же время он считает бесполезными надежды россиян на дружескую политику администрации американского лидера насчет РФ.

"Его политика будет базироваться на национальных интересах США, которые объективно имеют мало точек соприкосновения и очень часто противоречат друг другу", — отметил эксперт.

По его словам, "к тому же, взрывной темперамент Трампа может сыграть злую шутку с Путиным". "И это не говоря о том, что большинство в Конгрессе, а также в администрации Трампа вполне четко понимают, какой угрозой является Россия", — добавил дипломат.

"Сейчас мы наблюдаем драматическую перемену, если не политики, то риторики Дональда Трампа насчет России. Его администрация находится под бешеным давлением Конгресса, экспертного сообщества и американских СМИ, направленным на формирование более жесткой позиции по отношению к Москве", — подчеркнул Хара.

"Фактически в США понимают, что Москва мало чего может предложить для желаемой "большой сделки", а также ее поведение вредит мировому порядку, который США выстраивали с 1945 года. Безусловно, это благоприятный фон для встречи президентов (Петра Порошенко и Трампа — ред.)", — заявил собеседник.

"Надеемся, что Петру Порошенко удастся установить рабочие отношения с Дональдом Трампом и предложить американскому президенту положительную роль Украины в реализации национальных интересов США. Также надеемся, что украинский президент выдержит особое рукопожатие ..., которое многих выводит из равновесия", — сказал аналитик.

Ранее Александр Хара говорил, что прекращение вооруженного конфликта на Донбассе возможно только в случае капитуляции Украины или прекращения агрессии Российской Федерации.

Больше мнений эксперта читайте в статье "Главреда" — "Олександр Хара: без України плани Путіна по відновленню імперії чи СРСР 2.0 нездійснені".