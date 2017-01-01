WP: Решение Трампа по Украине — значительный сдвиг в американской политике

Наша страна так и не получит "Джавелины".

Внешнеполитические взгляды Дональда Трампа меняются, отметило издание Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила крупнейшую в Штатах коммерческую продажу летального оборонительного оружия в Украину с 2014 года. Этот шаг в значительной мере был сделан под влиянием лицами из окружения Трампа и Конгрессом, но он же может усложнить заявленную Трампом задачу сотрудничать с президентом России Владимиром Путиным.

Как уточняет The Washington Post, Госдеп одобрил разрешил продажу Украине снайперской системы M107A1, боеприпасов, соответствующих запасных частей и других принадлежностей на сумму 41,5 миллиона долларов. Экспорт тяжелых видов вооружения, таких как противотанковые комплексы "Джавелин", которые требовала украинская сторона, разрешения на поставку не получила.

Председатель Комитета по внешним сношениям Сената Боб Коркер, ставший одним из авторов законопроекта, высоко оценил решения Трампа.

"Я доволен, что администрация одобрила продажу оборонительных летальных вооружений в Украину. Это решение было поддержано Конгрессом три года назад и отражает давнюю поддержку Украине перед лицом продолжающейся российской агрессии", — заявил он.

Другой высокопоставленный чиновник из администрации Трампа сказал, что президент США лично одобрил решение разрешить выдачу лицензии после того, как ознакомился с меморандумом, который представили министр обороны Джим Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон.

The Washington Post отмечает, что решение принималось Белым домом не без колебаний — проект по поставкам лежал на столе у Трампа несколько месяцев. Эксперты утверждают, что Трамп выбрал умеренный вариант, не одобрив всего, что просили украинцы. Но даже такой шаг знаменует собой значительный сдвиг в американской политике.

"Мы перешли Рубикон, речь идет о летальном оружии, и я предполагаю, что будет кое-что еще", — сказал один из сотрудников аппарата Конгресса. Вероятно, не является простым совпадением то, что Канада на этой неделе тоже одобрила продажу летального оружия Украине. Это решение не могло возникнуть, если бы канадское правительство не было уверено, что США будет поддерживать такую же позицию.

Стратегия администрации по утверждению очень ограниченного объема продаж оружия пытается удовлетворить сторонников, не вызывая негативной реакции со стороны тех, кто боится, что такой шаг может привести к эскалации кризиса.

"Одно это уже о чем-то говорит — администрация обеспокоена тем, как это будет воспринято", — отметил Сэмюэл Чарап, старший научный сотрудник корпорации Rand. А старший директор по России Совета национальной безопасности Фиона Хилл еще раньше говорила, что в случае продажи оружия Украине "украинцы будут не единственными, кто окажется втянут в набирающий размах военный конфликт с Россией".

Министр обороны Джеймс Мэттис сказал в Киеве в августе, что "оборонительное оружие не может спровоцировать, если вы не агрессор, и, очевидно, Украина не является агрессором". Тиллерсон заявил о своей поддержке такого шага в комитете Сената. Бывший посол США в НАТО Курт Волкер, помощник Тиллерсона по украинскому кризису, сказал мне в прошлом месяце, что он также поддерживает предоставление смертоносного оружия Украине. Волкер работает с Москвой для реализации мирного плана, известного как "Минск-2", но пока прогресса мало. По его словам, Россия не выполнила ни одного из своих обязательств, в том числе вывод войск и тяжелого оружия. Его аргумент заключается в том, что цена за вторжение для России должна возрасти, и Путин должен решил, нести ли это бремя или заключить сделку.

Между тем, боевые действия на востоке Украины продолжают накаляться. Москва вывела весь свой персонал из российско-украинского совместного центра, который предназначен для наблюдения за нарушением перемирий.

Еще во время съезда Республиканской партии в 2016 году руководство предвыборного штаба Трампа добилось исключения из республиканской платформы данного пункта и заменило выражение "летальное оборонительное оружие" на "соответствующую помощь".

Теперь Трамп решил, что оборонительное летальное оружие — это и есть "соответствующая помощь". Его решение одобрить небольшие объемы продаж оружия, скорее всего, не изменит кардинально ни расчеты Путина, ни ход войны в Украине. Но это один из признаков того, что внешнеполитические взгляды Трампа меняются — или, по крайней мере, меняются под влиянием — по мере его пребывания на посту президента.