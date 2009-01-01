Яценюк начинает процесс против России в Европейском суде по правам человека

Все технические функции на территории враждебного государства будут выполнять исключительно представители Арсения Яценюка.

Арсений Яценюк

Лидер партии "Народный фронт"начинает процесс против России в Европейском суде по правам человека.

Об этом пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо сообщила на своей странице в Facebook.

"Мы намерены в ЕСПЧ доказать всю абсурдность российского кривосудия. Мы привлечем к ответственности всех так называемых российских "следователей" и "судей", которые сфабриковали "чеченское дело Яценюка", — отметила она.

Лаппо сообщила, что по стандартам ЕСПЧ иску необходимо формально пройти все стадии рассмотрения дела в национальных судах: "Таковы правила и требования Европейского суда по правам человека. Эти правила писали для демократических и правовых государств, а не для авторитарной путинской России. Именно поэтому мы никому и ничего не намереныобираемся доказывать на территории РФ. Мы проходим формальную процедуру иска в ЕСПЧ".

Все технические функции на территории враждебного государства будут выполнять исключительно представители Яценюка.

"Сразу отмечу, что нас не интересуют процессуальные детали, потому что в России отсутствует правосудие как таковое. Нас даже не интересует окончательное решение путинской репрессивной "судебной" машины. Точку в этой абсурдной деле поставит Европейский суд по правам человека", — подчеркнула Лаппо.

Напомним, в марте Есентукский городской суд Ставропольского края РФ объявил о заочном аресте Арсения Яценюка по сфальсифицированному делу о якобы его участии в вооруженных столкновениях, проходивших в 1994-1995 годах в районе города Грозный в Чечне. Обвинение проходило, в частности, по статьям УК РФ "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах".

13 сентября пресс-секретарь Арсения Яценюка опубликовала документы, свидетельствующие, что кремлевские следователи обвиняют лидера "Народного фронта" также и в участии в боевых действиях в Приднестровье: "С целью "всестороннего и объективного расследования" "чеченского дела Яценюка" российские "следователи" нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье. На ней "росэксперты" "смогли" идентифицировать Арсения Яценюка", — написала она.

В рамках этого сфабрикованного дела Россия обратилась в Интерпол с просьбой объявить Яценюка в международный розыск для ареста и его дальнейшей экстрадиции в Россию. Интерпол отказал в ходатайстве РФ как политически мотивированном.