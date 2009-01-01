Западные СМИ предупредили: У России много способов запугивать Украину

Перекрывая Керченский пролив, Россия совершает двойное нарушение международного закона.

У России много способов запугивать Украину mir24.net

На прошлой неделе Москва объявила, что временно закроет Керченский пролив для всех судов, кроме своих военных кораблей. И тем самым сократила доступ Украины к Черному морю.

Об этом на страницах Radio Free Europe Radio Liberty пишет обозреватель Брайан Уитмор, сообщает ZN.UA.

Автор добавляет, что в этот раз перекрытие продолжалось лишь один день. Оправданием послужило якобы строительство незаконного моста, который должен соединить Россию с аннексированным Крымом. Однако, российские СМИ сообщают о планах закрыть пролив на больше трех недель в августе и сентябре.

"Если это произойдет, стратегически важные портовые города Мариуполь и Бердянск будут отрезаны от международных торговых путей. А это сильно навредит украинской экономике", — говорит Уитмор.

Он добавляет, что перекрывая Керченский пролив, Россия совершает двойное нарушение международного закона. Она нарушает соглашение от 2003 года с Украиной о том, что суда обоих стран имеют свободный доступ к этой акватории. К тому же единственная причина, почему Москва сегодня полностью контролирует Керченский пролив и может односторонне ее перекрывать — это незаконная оккупация Крыма российскими войсками.

"Перекрывая Керченский пролив, Россия отсылает Киеву тот же сигнал, который она отсылала на протяжении многих лет: мы можем и сделаем вашу жизнь кошмарной с помощью многих способов", — пишет обозреватель.

Уитмор отмечает, что в этом сигнале кроется то, как Кремль относится к украинскому суверенитету, который считает ограниченным и обусловленным.

"Москва говорит Киеву: что мое — то мое, а что ваше — то мое. И это касается украинской территории и ее территориальных вод. Очевидно, существует много способов запугать соседа", — говорится в статье.

Ранее "Главред" сообщал, что российский президент Владимир Путин заявил, что строительство моста в Крым, который он назвал "важнейшим объектом общенационального значения", идет по графику.