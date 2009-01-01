Завезли сотни тысяч "ватников". Джемилев рассказал, как в Крыму оккупанты вытесняют коренной народ

В Крыму идут не только грубые нарушения прав человека, там попираются все нормы Женевской конвенции, отметил лидер крымскотатарского народа.

Российский оккупант в Крыму Reuters

Российская Федерация в оккупированном Крыму активно осуществляет политику вытеснения коренного народа полуострова.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на брифинге, касающемся проекта резолюции Генассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", сообщает УНИАН.

"В Крыму идут не только грубые нарушения прав человека, там попираются все нормы Женевской конвенции (от 12 августа 1949 года, — ред.) о статусе оккупированных территорий. Идет вытеснение коренного народа... и заселение Крыма, как они выражаются, природными россиянами", — заявил Джемилев.

"По официальным данным, завезено на территорию Крыма около 250 тыс. так называемых ватников из Донбасса и Луганска и еще примерно столько же россиян с территории Российской Федерации, и одновременно идет вытеснение всего коренного народа, проукраински настроенного населения", — подчеркнул Джемилев.

По его словам, в Крыму в результате оккупации нанесен вред экологии. "Грунтовые воды опустились на 17 м и уже идет засоление земли. Для восставновления этой территоррии потребуются миллиарды и миллиарды долларов", — сказал уполномоченный президента.

"Поэтому мы сейчас рассчитываем на мобилизацию мирового сообщества с тем, чтобы эту страну-агрессора поставить в изоляцию и заставить ее считаться с международными нормами", — добавил Джемилев.

Напомним, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что в захваченном Россией Крыму "идет государственный террор".