Завезли сотни тысяч "ватников". Джемилев рассказал, как в Крыму оккупанты вытесняют коренной народ

В Крыму идут не только грубые нарушения прав человека, там попираются все нормы Женевской конвенции, отметил лидер крымскотатарского народа.
Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на брифинге, касающемся проекта резолюции Генассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", сообщает УНИАН.
"В Крыму идут не только грубые нарушения прав человека, там попираются все нормы Женевской конвенции (от 12 августа 1949 года, — ред.) о статусе оккупированных территорий. Идет вытеснение коренного народа... и заселение Крыма, как они выражаются, природными россиянами", — заявил Джемилев.
"По официальным данным, завезено на территорию Крыма около 250 тыс. так называемых ватников из Донбасса и Луганска и еще примерно столько же россиян с территории Российской Федерации, и одновременно идет вытеснение всего коренного народа, проукраински настроенного населения", — подчеркнул Джемилев.
По его словам, в Крыму в результате оккупации нанесен вред экологии. "Грунтовые воды опустились на 17 м и уже идет засоление земли. Для восставновления этой территоррии потребуются миллиарды и миллиарды долларов", — сказал уполномоченный президента.
"Поэтому мы сейчас рассчитываем на мобилизацию мирового сообщества с тем, чтобы эту страну-агрессора поставить в изоляцию и заставить ее считаться с международными нормами", — добавил Джемилев.
Напомним, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что в захваченном Россией Крыму "идет государственный террор".