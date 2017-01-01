Журналист назвал два повода для Путина мстить Украине

Ни политического, ни военного, ни экономического ресурса для большой войны против нашей страны у главы РФ нет, отметил Евгений Киселев.

Владимир Путин зациклен на том, чтобы вредить Украине, считает Евгений Киселев Reuters

У президента России Владимира Путина есть два повода мстить Украине — унизительное для его репутации поражение с поддержкой на выборах уже беглого бывшего украинского лидера Виктора Януковича и провал проекта "Новороссия"

Пока российский лидер жив и возглавляет РФ, он будет всячески пакостить украинскому государству, рассказал журналист и телеведущий Евгений Киселев на чате в "Главреде".

"Мне кажется, он зациклен на том, чтобы вредить Украине — еще с тех пор, как в 2004 году потерпел унизительное для его репутации поражение, сначала вложив свой политический капитал в поддержку Януковича, а затем дважды публично поздравив его с победой на выборах, которой так и не случилось", — отметил собеседник.

По словам гостя, "второй повод для того, чтобы мстить, — это провал проекта "Новороссия". "Да, Путин аннексировал Крым, но, кроме проблем, это ему ничего не принесло. А Украина не развалилась. Левобережные области к ногам его не упали, как ему, видимо, обещали...", — подчеркнул ведущий.

Киселев считает, что "Запад тоже не скушал путинскую агрессию так, как он скушал его агрессию против Грузии". "Поэтому, пока Путин жив, пока он президент России, он будет всячески Украине пакостить. Но не переходя определенной черты. Ни политического, ни военного, ни экономического ресурса для большой войны против Украины у него нет", — сказал журналист.

Ранее политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил выразил мнение, что Владимир Путин после очередного избрания на пост главы России (выборы в стране запланированы на 18 марта — Ред.) снова включит максимальный переговорный механизм для размена Крыма на Донбасс или других уступок.