"Звонили из Администрации президента". Генерал СБУ рассказал о покровителях Савченко

Виктор Ягун рассказал о проблемах Надежды Савченко, начиная с военного училища.

Стало известно о покровителях Надежды Савченко УНИАН

У народного депутата Надежды Савченко всегда были покровители в верхушке украинской власти, которые помогали ей решать сложные проблемы, заявил бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

"Начиная с военного училища, у нее были проблемы, а потом кто-то звонил из Администрации президента, и эти проблемы исчезали", — заявил Ягун в эфире ток-шоу "Право на власть".

Бывший высокопоставленный чиновник СБУ уточнил, что эти "покровители" вроде были у Савченко еще во времена президентства Леонида Кучмы. Также, по словам Ягуна, есть видео, которые показывают, что она принимала участие в организациях, очень близких к Социал-демократической партии Украины (объединенной) (в свое время эту партию возглавлял Виктор Медведчук), сообщает ТСН.

"Ее постоянно кто-то куда-то вел. Она и во время Майдана непонятно каким образом оказывалась не на той стороне, и пыталась "миру — мир" там искать. Такая же ситуация была и в "Айдаре". Я уже не говорю о ее военную службу в Ираке. Там так же были проблемы", — заявил Виктор Ягун.

В свою очередь сестра Надежды Савченко Вера возразила, что у нардепа были любые покровители. "Единственный, к кому она обращалась в администрации, был министр обороны Анатолий Гриценко, с просьбой разрешить ей, как женщине, летать. И он разрешил", — рассказала она.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко и дала разрешение на арест нардепа, которую обвиняют в подготовке государственного переворота в стране.