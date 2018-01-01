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Били, требовали деньги, выбросили в лесополосе. В полиции сообщили подробности похищения сына дипломата Ливии

Вчера, 22:46
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1 / 4 Сына ливийского дипломата избили неизвестные (Нацполиция Украины)

Правоохранители отмечают, что пострадавшему потребовалась госпитализация.

Сотрудники правоохранительных органов нашли похищенного накануне сына атташе посольства Ливии неподалеку от того места, где его оставили злоумышленники.

Как сообщили в патрульной полиции Украины, избитого мужчину нашли около 19 часов на перекрестке проспекта Григоренко и Дарницкого шоссе. Во время общения патрульные выяснили, что именно его похитили несколькими часами ранее.

Мужчина рассказал, что неизвестные затащили его в автомобиль, вывезли на заброшенную СТО, избили и требовали деньги. После его снова посадили в автомобиль, завязали глаза и выбросили в лесополосе, недалеко от места, где его обнаружили патрульные.

Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Напомним, что днем 25 июня в центре Киева на улице Тургеневской неизвестные похитили сына финансового атташе посольства Ливии. Двое неизвестных насильно посадили гражданина Ливии Абдусалама 1992 года рождения в автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета и скрылись в неизвестном направлении.

Спустя несколько часов полицейские нашли похищенного, он получил незначительные телесные повреждения.

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Теги:  
Ливия, дипломат, сын, похищение, полиция, преступление
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