Боевики массированно обстреляли Золотое. Под угрозой подача питьевой воды на Луганщине

Обстрел города Золотое боевики совершили в ночь с 28 февраля на 1 марта.

Боевики массированно обстреляли Золотое lug-info.com

В результате массированного обстрела боевиками города Золотое Луганской области повреждены стратегически важные объекты инфраструктуры.

Об этом идет речь в сообщении Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на заместителя председателя облгосадминистрации Юрия Клименко.

По его сведениям, массированный обстрел города Золотое боевики совершили в ночь с 28 февраля на 1 марта. В результате обстрела были повреждены магистральная линия электроснабжения "Лисичанск — Михайловка", которая находится на расстоянии 300 метров от линии столкновения, здания насосной станции НОД-1, а также слесарные мастерские и водопроводы.

"Работники Попаснянского водоканала, рискуя собственной жизнью, ежедневно поддерживают водоснабжение. Повреждение насосного оборудования и трубопроводов может привести к прекращению подачи питьевой воды не только жителям украинской части Луганщины, но и тысячам абонентов, которые находятся на неподконтрольной территории области", — подчеркнул Клименко.

Напомним, ранее сообщалось, что Авдеевка осталась без воды из-за разрушений на Донецкой фильтровальной станции.