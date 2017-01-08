Бойня в Москве. Наемник, воевавший за ДНР, расстрелял соседа, ранил полицейских и покончил с собой

При задержании на улице Федора Полетова мужчина застрелился.

Наемник, воевавший за ДНР, расстрелял соседа Скриншот

В воскресенье утром, 8 января, в Москве бывший боевик ДНР расстрелял своего соседа, а также устроил перестрелку с полицейскими.

Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Инцидент произошел на улице Васильцовский Стан в российской столице.

Сообщается, что мужчина хладнокровно расстрелял своего соседа, после чего ранил полицейских во время перестрелки. До этого он стрелял на детской площадке. При задержании на улице Федора Полетова мужчина застрелился.

Стрелок работал педагогом-психологом, а в соцсетях опубликовал пост о кодексе стрелка.

Кроме того, по некоторым данным, он ездил на Донбасс в качестве наемника и воевал на стороне боевиков ДНР на протяжении 5 месяцев. По некоторой информации он сначала выполнял боевые задания, а позднее стал инструктором боевиков.

Видео: ren.tv.