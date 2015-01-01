Бунт в Новоазовске. Пьяный "морпех" швырнул гранату во время ссоры, уничтожены четыре оккупанта

Еще двое оккупантов были ранены.

"Морпехи" ДНР Вконтакте Константина Литвинова

На временно оккупированной территории Донбасса в соединениях и частях 1 и 2 АК продолжаются случаи дезертирства и небоевых потерь из-за злоупотребления алкогольными напитками.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

"31 декабря 2016 в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) 1 АК во время ссоры между офицерским и рядовым составом один из военнослужащих, который находился в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четверо оккупантов убиты (из них — один офицер), еще двое ранены", — рассказали в разведке.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе увеличивается количество случаев бесчинств военнослужащих из состава соединений и частей 1 и 2 АК России.