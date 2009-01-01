Драка со стрельбой. В Одессе в результате конфликта у "Привоза" есть раненые

Драка произошла в Приморском районе в караоке-баре.
Об этом сообщили в Управлении полиции охраны в Одесской области.
Сообщается, что около 05.00 наряд полиции охраны получил сообщение от оператора пульта централизованной системы о срабатывании кнопки тревожного вызова в баре, расположенном в центре города.
Драка произошла в Приморском районе в караоке-баре, расположенном возле рынка "Привоз". Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили трех мужчин, которые, выясняя отношения, дрались и стреляли.
Один из них был задержан и передан следственно-оперативной группе Приморского отдела полиции Одессы. Им оказался 27-летний житель районного центра Балта Одесской области.
"Двух других, 32-летнего и 23-летнего жителей Балты, получивших огнестрельные ранения в область брюшной полости и рубленую рану головы, машиной скорой помощи доставили в больницу", — рассказали в управлении.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве из травмата расстреляли "продавцов" детского кресла.