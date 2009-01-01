ДТП на Львовщине. Бус упал с моста в реку, есть погибшая и пострадавшие

Водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало с моста в реку.

На Львовщине бус упал с моста в реку пресс-служба ГАИ

В пятницу утром, 3 марта, в результате ДТП во Львовской области , погибла женщина еще двое человек получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции области.

Как отмечается, сегодня в Старосамборском районе водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало с моста в реку.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Volksvagen Transporter, 45-летний житель города Добромиль, не справился с управлением и съехал с моста в реку Стрвяж. В результате ДТП водитель микроавтобуса госпитализирован с диагнозом: переохлаждение. В больницу также доставлена его 68-летняя мать, которая получила гематому головы. Тело второй пассажирки микроавтобуса, 62-летней жительницы Добромиля, обнаружили за два километра от места происшествия по течению реки. Оно направлено на судебно-медицинское исследование. Также назначен ряд других экспертиз", — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что под Запорожьем электропоезд протаранил легковой автомобиль ВАЗ на железнодорожном переезде, в результате чего погиб водитель автомобиля.