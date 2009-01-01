ДТП на Львовщине. Фура протаранила легковушку, погибли два человека

Столкновение легкового автомобиля Volkswagen Jetta и грузового автомобиля МАN произошло около 12:00 на трассе "Киев-Чоп".
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра Нацполиции области.
По данным правоохранителей, столкновение легкового автомобиля Volkswagen Jetta и грузового автомобиля МАN произошло около 12:00 на трассе "Киев-Чоп", в районе населенного пункта Заклад Николаевского района.
"В результате ДТП водитель и пассажирка "Фольксвагена" погибли на месте происшествия. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП и личности погибших. Решается вопрос об открытии уголовного производства, работает следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении пресс-центра.
Напомним, на Львовщине бус упал с моста в реку, есть погибшая и пострадавшие.
Фото: lv.npu.gov.ua.