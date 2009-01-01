"Мотострелки" ЛНР обстреляли свои передовые позиции, командование хочет обвинить силы АТО

Инцидент произошел в ночь на пятницу, отметили в Минобороны.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

В ночь на пятницу, 3 марта, на захваченной части Донбасса членыиз минометов обстреляли свои передовые позиции.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что командование террористов принимает меры по сокрытию факта "дружественного огня" и обвинения в атаке украинских силовиков.

"В ночное время, во время обстрела позиций сил АТО, минометными расчетами "7 отдельной мотострелковой бригады"… были обстреляны передовые позиции бригады", — отметили в ГУР.

По данным разведки, члены незаконных вооруженных формирований псевдореспублики продолжают употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества на боевых позициях, что приводит к росту потерь личного состава.

Ранее сообщалось, что на востоке нашей страны бойцы "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) террористической ДНР при разгрузке боеприпасов украли ящик с гранатами.