На Киевщине легковушка влетела под фуру и загорелась, водитель погиб

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. Спасатели с помощью специнструмента его деблокировали.

Сегодня, 18 августа утром, на Киевщине в Макаровском районе возле села Ситняки на автодороге Киев-Чоп произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в пресс-центре ГСЧС Киевской области, на месте аварии спасатели установили, что в результате ДТП легковой автомобиль Volkswagen Passat B6 заехал под грузовой автомобиль Volvo 400, который двигался в этой же полосе движения в направлении Житомира, и загорелся.

По словам свидетелей происшествия, водитель автомобиля Volkswagen совершал обгон автомобиля Volvo. Причины совершения ДТП сейчас устанавливают следственные органы.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. Спасатели потушили пожар, а также с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали погибшего.

Напомним, в Одессе водитель с документами майора СБУ сбил мотоциклистку протаранил три авто и сбежал.