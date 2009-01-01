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На Киевщине легковушка влетела под фуру и загорелась, водитель погиб

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ДТП, Киевщина < >
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В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. Спасатели с помощью специнструмента его деблокировали.

 

ДТП, Киевщина
kyivobl.dsns.gov.ua
Сегодня, 18 августа утром, на Киевщине в Макаровском районе возле села Ситняки на автодороге Киев-Чоп произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в пресс-центре ГСЧС Киевской области, на месте аварии спасатели установили, что в результате ДТП легковой автомобиль Volkswagen Passat B6 заехал под грузовой автомобиль Volvo 400, который двигался в этой же полосе движения в направлении Житомира, и загорелся.

По словам свидетелей происшествия, водитель автомобиля Volkswagen совершал обгон автомобиля Volvo. Причины совершения ДТП сейчас устанавливают следственные органы.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. Спасатели потушили пожар, а также с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали погибшего.

Напомним, в Одессе водитель с документами майора СБУ сбил мотоциклистку протаранил три авто и сбежал.

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Киевщина, Макаров, Ситняки, авария, ДТП, жертва, ГСЧС, спасатель
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