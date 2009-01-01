На Киевщине с поличным поймали госисполнителя, вымогавшего взятку

Открыто уголовное производство по ст. 368.

На Киевщине с поличным поймали госисполнителя npu.gov.ua

В городе Обухов Киевской области задержан государственный исполнитель, который требовал 6,6 тыс. долл. взятки за снятие ареста с земельного участка.

Как сегодня сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции, главный исполнитель горрайотдела Государственной исполнительной службы был задержан 7 марта при получении денежных средств.

Открыто уголовное производство по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

По месту жительства и работы чиновника проводятся обыски.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве начальника сектора Шосткинского отдела полиции в Сумской области.

Фото: npu.gov.ua.