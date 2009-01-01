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Под Киевом угнали служебный Lexus замглавы Нацполиции — редактор

Сегодня, 13:44

Инцидент произошел в Софиевской Борщаговке, отметил Фацевич.

Фацевич
Александр Фацевич volynpost.com
Редактор программы "Гроші" Сергей Мальнев утверждает, что под Киевом угнали служебный Lexus замглавы Нацполиции Александра Фацевича.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время активист уточнил, что инцидент произошел 11 августа, однако заявление о случившемся правоохранители получили 16 числа.

"Особый шик происшествия — увели служебный, полицейский Lexus GX. Сняли с баланса МВД, можно сказать", — отметил Мальнев.

По его словам, автомобиль "бесследно пропал он 11 августа ночью из-под дома водителя на Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке".

Напомним, в августе 2015 года СМИ писали, что во Львове неизвестные злоумышленники "обчистили" машину Юрия Зозули, который был начальником Управления патрульной полиции в городе, а позже занял аналогичную должность в Киеве.

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Киевщина, Нацполиция, Фацевич, Lexus, угнали, Мальнев
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