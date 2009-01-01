Под Киевом угнали служебный Lexus замглавы Нацполиции — редактор

Инцидент произошел в Софиевской Борщаговке, отметил Фацевич.

Александр Фацевич volynpost.com

Редактор программы "Гроші" Сергей Мальнев утверждает, что под Киевом угнали служебный Lexus замглавы Нацполиции

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время активист уточнил, что инцидент произошел 11 августа, однако заявление о случившемся правоохранители получили 16 числа.

"Особый шик происшествия — увели служебный, полицейский Lexus GX. Сняли с баланса МВД, можно сказать", — отметил Мальнев.

По его словам, автомобиль "бесследно пропал он 11 августа ночью из-под дома водителя на Боголюбова, 25 в Софиевской Борщаговке".

Напомним, в августе 2015 года СМИ писали, что во Львове неизвестные злоумышленники "обчистили" машину Юрия Зозули, который был начальником Управления патрульной полиции в городе, а позже занял аналогичную должность в Киеве.