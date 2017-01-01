На Луганщине покончил с собой молодой нацгвардеец

Боец свел счеты с жизнью в Северодонецке во время охраны Апелляционного суда.

Полиция выясняет обстоятельства гибели бойца Нацгвардии azov.press

В четверг утром, 25 января, в Северодонецке Луганской области во время охраны здания Апелляционного суда покончил с собой 22-летний летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

На месте происшествия нашли табельное оружие погибшего, обстоятельства инцидента устанавливаются, говорится на странице Главного управления Нацполиции в регионе.

"… около 6:30 в Северодонецкий отдела полиции поступило сообщение от старшего наряда охраны Апелляционного суда Луганской области о том, что во время несения службы наряда в составе трех военнослужащих, 22-летний солдат НГУ совершил самоубийство", — отмечается в сообщении. Начато производство по ст. 115 убийство (Уголовного кодекса).

Напомним, в конце сентября 2017 года возле села Александровка Новоград-Волынского района Житомирской области на дереве нашли повешенным военного. Узнать больше о произошедшем можно здесь.