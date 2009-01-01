На Полтавщине поймали наркодельцов, один из них — старлей полиции

Коп признался, что употреблял наркотики почти 10 лет, отметили в СБУ.

Вещи, которые нашли силовики ssu.gov.ua

В Полтавской области правоохранители задержали двух злоумышленников, которыена территории Пирятинского района региона.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве уточнили, что один из наркодельцов — старший лейтенант Гребенковского отдела полиции Полтавщины.

"Частный предприниматель из Пирятина заказывал наркотики через Интернет", — отметили в пресс-службе.

Потом полицейский — знакомый бизнесмена — сбывал амфетамин местным наркозависимым. При обыске в магазине коммерсанта сотрудники спецслужбы нашли почти 10 граммов амфетамина, вещество было подготовлено к сбыту.

"Оперативники СБУ задержали по месту жительства полицейского, который признался в употреблении наркотических и психотропных веществ на протяжении почти 10 лет", — отметили в ведомстве.

По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее сообщалось, что в Николаеве силовики разоблачили "перевалочный пункт" доставки кокаина в Российскую Федерацию по почте, были задержаны три злоумышленника. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua