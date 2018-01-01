На Прикарпатье мать молотком забила до смерти свою 6-летнюю дочь

Злоумышленница уже задержана, отметили в полиции.

Женщина била свою дочь молотком по голове, пострадавшая скончалась if.npu.gov.ua

В ночь на среду, 28 марта, в одном из сел Косовского района Ивано-Франковской области (Прикарпатье) мать молотком забила до смерти свою 6-летнюю дочь, злоумышленницу уже задержали правоохранители.

Женщина утверждала, что имеет проблемы с психикой, она "на почве психических расстройств решила лишить жизни дочь", говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

"… взяла в руки молоток, которым нанесла серию ударов по жизненно важном участке тела — голове, из-за чего ребенок получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома костей свода черепа, от которых последняя скончалась на месте происшествия", — отметили в ведомстве.

Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 2. ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в селе Ставище Житомирской области злоумышленники замучили до смерти 92-летнюю женщину, забрали из дома семь тысяч гривень, которые были собраны на черный день, и мобильный телефон.