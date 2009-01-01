На Житомирщине иномарка смертельно травмировала женщину и ее 14-летнего сына

Жители Киева — 45-летняя женщина и ее 14-летний сын, получили травмы, от которых погибли на месте происшествия.

фото: sai.gov.ua В Житомирской области на 92 км автодороги "Киев-Ковель-Ягодин", вблизи села Украинка водитель иномарки смертельно травмировал женщину и ее 14-летнего сына.

Как сообщает пресс-служба в ГУ Нацполиции Украины в Житомирской области, водитель автомобиля Mercedes-Benz S 400, 27-летний киевлянин, двигаясь в направлении Коростеня, совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части дороги вне пешеходного перехода.

В результате ДТП жители Киева — 45-летняя женщина и ее 14-летний сын, получили травмы, от которых погибли на месте происшествия.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы ГУ Нацполиции Украины в Житомирской области и Малинского отделения полиции.

В настоящее время продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве у метро "Шулявская" произошло масштабное ДТП, в котором пострадали два человека.