На Житомирщине стреляли в депутата: детали инцидента

Инцидент произошел в центре города Новоград-Волынский.

Руки с пистолетом SKELET-info

В центре города Новоград-Волынский (Житомирская область) стреляли в депутата горсовета Олега Ващенко. Покушение на убийство было совершено возле дома культуры имени Леси Украинки.

Как сообщает местный портал "04141", инцидент произошел возле Дома культуры имени Леси Украинки.

"4 апреля 2018 года около 20 часов 20 минут вблизи дома культуры им. Л. Украинки в Новограде-Волынском по площади Леси Украинки, 9, неизвестным лицом с использованием огнестрельного оружия совершено покушение на убийство депутата Новоград-Волынского городского совета Ващенко Олега Николаевича", – говорится в тексте.

Как позднее сообщил портал "Апостроф", потерпевший является не только депутатом горсовета, но и известным местным коммерсантом. В частности, он является руководителем фирмы "Скорбь", которая предоставляет ритуальные услуги.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине избили депутата от "УКРОПа".