На Житомирщине стреляли в депутата: детали инцидента

Инцидент произошел в центре города Новоград-Волынский.
Как сообщает местный портал "04141", инцидент произошел возле Дома культуры имени Леси Украинки.
"4 апреля 2018 года около 20 часов 20 минут вблизи дома культуры им. Л. Украинки в Новограде-Волынском по площади Леси Украинки, 9, неизвестным лицом с использованием огнестрельного оружия совершено покушение на убийство депутата Новоград-Волынского городского совета Ващенко Олега Николаевича", – говорится в тексте.
Как позднее сообщил портал "Апостроф", потерпевший является не только депутатом горсовета, но и известным местным коммерсантом. В частности, он является руководителем фирмы "Скорбь", которая предоставляет ритуальные услуги.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине избили депутата от "УКРОПа".