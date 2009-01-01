Обвал на шахте Львовщины, есть пострадавшие

Пострадали трое горняков.

Facebook.com На Львовщине в Сокальском районе в результате обвала породы на шахте пострадали трое горняков.

Как сообщает пресс-служба Львовской области на странице в Facebook, открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".

В селе Селец 27 октября на шахте №6 обвалилась порода. Пострадали трое мужчин — 30-летний и 28-летний жители Сокальского района, а также 32-летний житель Жовковского района. Двоих из них вытащили спасатели, один выбрался сам. Пострадавших доставили в больницу.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.272 ("Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью") Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Напомним, 2 марта в селе Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" (горизонт 550 м) произошел взрыв газовоздушной смеси. Погибли 8 человек, пострадали 23. На момент взрыва в шахте работало 172 горняка.