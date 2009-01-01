Под Киевом накрыли банду автоугонщиков и нашли украденный полицейский Lexus, опубликованы фото

Продолжаются обыски. Подробности полицейские обещают сообщить позже.

Под Киевом накрыли банду автоугонщиков Твиттер С.Князева

Сотрудники полиции задержали группу автоугонщиков, которые похитили в том числе и один из автомобилей Национальной полиции

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Ликвидировали группу из пяти угонщиков, которые украли и авто Нацполиции и прятали в Обуховском районе. Задержали 3 организаторов", — отметил он.

Как добавляется на странице Департамента уголовного розыска ведомства в Facebook, сейчас продолжаются обыски. Подробности обещают сообщить позже.

Отметим, что 18 августа полицейский служебный автомобиль Lexus GX был угнан неизвестными у дома заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича в Киевской области.

Напомним, на Одесчине злоумышленники с помощью гранаты угнали авто копов.

Фото: @knyazevsergii.