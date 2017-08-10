На Одесчине злоумышленники с помощью гранаты угнали авто копов

В ночь на четверг, 10 августа, на окраине поселка Цебриково Одесской области четыре злоумышленника с помощью гранаты угнали служебный автомобиль полицейских, позже их задержали.

Об этом говорится на странице полиции Одесчины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что неизвестные напали на сотрудников областного Управления защиты экономики Нацполиции, об инциденте правоохранителям стало известно в 5:30.

"… четверо в возрасте от 23 до 25 лет на улице начали приставать к двум девушкам, которые во время словесной перепалки вышли на дорогу, где в это время проезжал служебный автомобиль правоохранителей", — отмечается в сообщении.

Девушки остановили копов и попросили о помощи. Работники полиции сделали замечание молодым людям, те вступили в конфликт, а один из них достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон машины.

В целях безопасности полицейские покинули авто и отвели девушек на безопасное расстояние. Этим воспользовались нападавшие — сели в машину и скрылись в неизвестном направлении. Правоохранителями был введен план "Перехват".

Потом злоумышленников задержали, они оказались местными жителями. У них изъяли две боевые гранаты, угнанное служебное авто обнаружено.

Решается вопрос о внесении сведений о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 348 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что в Рубежном Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали обезвредили ЛНР-минометчика, он является 28-летним жителем региона.

Фото: facebook.com/gunp.odessa, видео: Поліція Одещини