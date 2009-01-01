Под Краснодоном местный житель подорвался на растяжке боевиков ЛНР и погиб

Инцидент случился у подконтрольного врагу Красного Яра.

Боевик ЛНР с оружием, иллюстрация lug-info.com

В районе захваченного Красного Яра Луганской области (находится под Краснодоном) на растяжкеподорвался и погиб местный житель.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел из-за отсутствия предупредительных знаков и неосведомленности местного населения насчет участков минных заграждений.

"… в районе н.п. Красный Яр (полоса ответственности "2 отдельной мотострелковой бригады" (террористической ЛНР — Ред.)…), на растяжке подорвался и получил травмы несовместимые с жизнью местный житель", — отметили в министерстве.

Напомним, 25 августа на подконтрольной противнику части Донбасса двое членов "5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка)" самопровозглашенной ДНР, которые являются военнослужащими России, убили гражданское лицо.