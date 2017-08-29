На Донбассе двое военных России убили гражданского — разведка

В пятницу, 25 августа, на захваченной части Донбасса двое членов "5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка)" самопровозглашенной ДНР, которые являются военнослужащими России, убили гражданское лицо.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что после преступления боевики пытались сфабриковать доказательства с целью обвинения погибшего в нападении на военных.

"Присутствие российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях востока Украины приводит к обострению обстановки в регионе и гибели гражданского населения", — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в районе подконтрольного террористам Безымянного Донецкой области пьяные "морпехи" террористической ДНР устроили аварию, были травмированы двое мирных жителей.