Провалился под лед в январе. На Волыни дайверы нашли тело ребенка

Мальчика обнаружили мертвым в реке Стыр.
Ребенок провалился под лед 27 января в Луцке, говорится на сайте ГСЧС.
"Тело обнаружили дайверы-аматоры, которые присоединились к поисковым работам, на глубине 5-6 метров на расстоянии 700-800 метров вниз по течению от места, где произошла трагедия", — отметили в ведомстве.
Напомним, 15 января в Черкассах на реке Днепр во время прогулки под лед провалились двое парней, рыбаки спасли одного из пострадавших, а другой — погиб. Узнать больше об инциденте можно здесь.