Фатальная прогулка по Днепру. В Черкассах под лед провалились парни, есть жертва

В понедельник, 15 января, в Черкассах на реке Днепр во время прогулки под лед провалились двое парней.

Рыбаки спасли одного из пострадавших, а другой — погиб, говорится на сайте Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черкасской области.

"… в 14:06… поступила информация о двух парнях, которые провалились под лед на реке Днепр в районе развлекательно-оздоровительного комплекса "Бочка". Происшествие случилось в 150 метрах от берега", — отметили в ведомстве.

По его данным, об инциденте рассказали случайные свидетели. "… двое друзей шли по Днепру вдоль берега, когда лед не выдержал и они оба оказались в воде. Рыбаки, которые были неподалеку от места происшествия, по телефону "101" сообщили спасателям и одновременно пришли на помощь пострадавшим", — добавили в ГСЧС.

Рыболовы ползком добрались до дыры во льду с помощью веток и спасли 17-летнего парня. Его 16-летнего товарища, который исчез под водой, спасти не удалось. "Тело погибшего через сорок минут поисков было поднято на поверхность…", — подчеркнули в госслужбе.

Напомним, в конце декабря в Киеве в озере Алмазное увидели тело женщины, позже спасатели достали его из воды. Труп передали правоохранителям, они выясняли причины смерти.