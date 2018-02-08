Провалился под лед в январе. На Волыни дайверы нашли тело ребенка

В среду, 7 февраля, в Волынской области в реке Стыр дайверы-любители нашли тело 12-летнего мальчика, его подняли на поверхность водолазы из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ребенок провалился под лед 27 января в Луцке, говорится на сайте ГСЧС.

"Тело обнаружили дайверы-аматоры, которые присоединились к поисковым работам, на глубине 5-6 метров на расстоянии 700-800 метров вниз по течению от места, где произошла трагедия", — отметили в ведомстве.

Напомним, 15 января в Черкассах на реке Днепр во время прогулки под лед провалились двое парней, рыбаки спасли одного из пострадавших, а другой — погиб. Узнать больше об инциденте можно здесь.