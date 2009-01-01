Пять боевиков ЛНР напоролись на свои мины

У многих подразделений террористов на передовой отсутствуют карты минных полей.

Минное поле Reuters

Командованиенаправило командованию ряда подчинённых бригад указание в форсированном режиме провести тщательную проверку карт и схем минных полей, установленных самими оккупантами в первой линии.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, это распоряжение вызвано участившимися случаями подрыва личного состава на минах, в т.ч. установленных самими боевиками (в распоряжении приводится пример, когда за одни сутки подорвались 5 "военнослужащих", из них 3 — на собственных минно-взрывных устройствах).

Как указывают в штабе 2-го АК ЛНР, карты и схемы минирования во многих подразделениях, находящихся на передовой, до сих пор отсутствуют или не оформлены соответствующим образом, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, двумя неделями ранее у Попасной 4 боевика подорвались на мине при создании "коридора" для ДРГ.