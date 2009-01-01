Ракетный комплекс, гранатометы и взрывчатка. На Запорожье нашли мощный арсенал оружия и боеприпасов

Во время обыска помещения правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс.

На Запорожье нашли мощный арсенал оружия Пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Запорожской области обнаружили в селе, неподалеку от областного центра, крупный арсенал оружия и боеприпасов.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

"В одном из ангаров запорожского предприятия, которое относится к объектам критической инфраструктуры, хранился огромный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Во время обыска помещения правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс, сто двадцать четыре гранатомета РПГ-26, пятьдесят противотанковых гранатометов РПГ-7, восемьдесят семь зарядов к подствольному гранатомету, восемнадцать гранат РГД-5, двадцать одну мину калибра 82 мм. В ангаре также находилось тридцать минометных детонаторов МД5, двести сорок дымовых гранат РДГ-2Б, шесть дымовых шашек УДШ, большое количество патронов и взрывчатки", — говорится в сообщении на сайте СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева накрыли схрон с боеприпасами.

Фото: СБУ.

Видео: Служба безпеки України.