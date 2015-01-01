С Донбасса в РФ сбежали 11 российских инструкторов, обучавших боевиков — разведка

Командование противника избегает огласки инцидента, отметили в Минобороны.

Боевик на Донбассе, иллюситрация infokava.com

В начале 2017 года с временнов РФ сбежали 11 российских инструкторов, которые в одном изобучали боевиков.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны (ГУР) в Facebook.

В ведомстве уточнили, командование террористов избегает огласки инцидента в связи с "вероятным ростом панических настроений в российском обществе и угрозу новых терактов".

По данным ГУР, инструкторы-беглецы занимались подготовкой, в частности, снайперов и саперов, "самовольно оставили учебный центр и выехали на территорию России из-за недовольства низкой заработной платой и попыткой привлечь их к боевым действиям".

Ранее в Минобороны сообщили, что на востоке Украины военнослужащие РФ продолжают самовольно оставлять передовые позиции, поскольку не хотят выполнять преступные приказы об обстреле мирного населения и участвовать в боевых действиях.