СМИ: В Киеве средь бела застрелили полицейского

Пока не сообщается, по какой статье будет открыто дело, этот вопрос сейчас решается.

На ул. Щусева в Киеве (Шевченковский район) днем 5 июля застрелили мужчину.

Как сообщает пресс-служба Киевской полиции, труп в салоне автомобиля обнаружила прохожая. Она и сообщила об инциденте правоохранителям. Неподалеку нашли гильзу.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские, а также кинологи с собаками.

Пока не сообщается, по какой статье будет открыто дело, этот вопрос сейчас решается.

В свою очередь "Информатор" со ссылкой на полицейских написал, что убитый был копом. Ему около 35 лет. Мужчине дважды выстрелили в грудь.

Жители соседнего дома не смогли опознать ни погибшего мужчину, ни его авто.

Ранее в Харькове застрелили супружескую пару, был ранен 13-летний ребенок. Позднее сообщалось, что причиной этого резонансного убийства стал долг погибших в размере 100 тысяч долларов.

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