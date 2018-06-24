В Харькове застрелили супружескую пару, ранен 13-летний ребенок

В Харькове задержан подозреваемый в убийстве 40-летних супругов, а также ранении 13-летнего ребенка.

Тела убитых, а также их раненого ребенка в квартире по улице Академика Павлова обнаружила соседка, сообщает Патрульная полиция Харьковской области в Facebook.

Установлено, что возле подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который затем уехал в неизвестном направлении. Указанный автомобиль был задержан возле станции метро "Киевская". В салоне обнаружено огнестрельное оружие.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Следователи квалифицировали его по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Отметим, что в Сети также появилось видео с места задержания правоохранителями подозреваемого в убийстве семейной пары в Харькове.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате резни в лагере ромов во Львове погиб молодой мужчина, при нападении пострадал 10-летний ребенок.