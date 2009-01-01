"Смотрящий"-рецидивист. Из Украины выдворили грузинского авторитета по кличке "Гия"

Сотрудники спецслужбы и полиции задержали иностранного гражданина, который незаконно находился в Украине, в Хмельницкой области.

Из Украины выдворили грузинского авторитета mvs.gov.ua

Служба безопасности Украины выдворила за пределы Украины гражданина Грузии — криминального авторитета по кличке "Гия".

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Сотрудники спецслужбы и полиции задержали иностранного гражданина, который незаконно находился в Украине, в Хмельницкой области.

"40-летний гражданин Грузии, который в криминальной среде региона имел статус "смотрящего", был неоднократно осужден за тяжкие преступления. Последнее наказание отбывал в Украине за убийство из корыстных побуждений", — сообщили в ведомстве.

В результате проведенных по инициативе СБУ мероприятий принято решение о его принудительном возвращении в Грузию.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители выдворили из Украины "вора в законе" Дато Тобольского.