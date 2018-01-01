Стало известно, кто и почему напал на "киборга" Вербича с молотком

Нападавшие позиционируют себя как антифашисты.

6 мая сотрудники СБУ задержали в Харькове группу молодых людей, которых обвиняют в избиении участника АТО, "киборга" Дмитрия Вербича в Киеве.

На экс-бойца АТО, который воевал в Донецком аэропорту, напали сзади, ударили ножом в спину, забрызгали глаза слезоточивым газом из баллончика и начали наносить удары молотком.

Нападавшие позиционируют себя как антифашисты, сообщают источники "Обозревателя". При этом у одного из них был изъят паспорт гражданина РФ на имя Вячеслава Лукичева.

Одна из задержанных рассказала, что она гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Когда компания увидела молодого человека в футболке с национальной символикой, то парни сказали, что тот — "бандеровец" и его нужно наказать.

Некоторое время они преследовали ветерана АТО. Затем, надев маски, напали на него с газовым баллончиком и ножом. После чего убежали в сторону супермаркета "Сильпо" и сели в троллейбус.

В настоящее время полиция проверяет связи нападавших и устанавливает возможных заказчиков.

Напомним, избитый нардеп Мустафа Найем попросил предоставить ему госохрану из-за угроз. Он не встречается с журналистами и не афиширует название больницы.

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