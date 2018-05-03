В Киеве "киборга" ударили ножом в спину и пытались добить молотком: фото

На Подоле в Киеве группа неизвестных в масках напала на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту.

"На Дмитрия Вербича совершили нападение на улице Константиновская, 59/5. Нападавшие – 4 человека в масках", - написала в Facebook Евгения Серая.

По словам автора поста, на экс-бойца АТО напали сзади, ударили ножом в спину, забрызгали глаза слезоточивым газом из баллончика и начали наносить удары молотком.

"В машине была военная аптечка, наложили бандаж и отвезли в областную. Сейчас состояние стабильное", - написала Евгения Серая.

В соцсети друзья пострадавшего опубликовали ориентировочные снимки злоумышленников, которые пытались убить "киборга".

Напомним, ветеран 92-й механизированной бригады и экс-боец АТО Виктор Дьяченко умер 29 апреля, не приходя в сознание после масштабной ДТП, в которую попал неделю назад.