Стрельба на Ровенщине. Парня возле кафе ранили в ногу

Стрелка задержали по "горячим следам".

Парня возле кафе ранили в ногу rv.npu.gov.ua

В Березнивском районе Ровенской области в результате стрельбы ранен 24-летний мужчина.

Об этом сообщили в ГУ НП в Ровенской области.

Сообщается, что полиция задержала стрелка, который в селе Грушевка Ровенской области из пистолета ранил мужчину.

Нападавший без объяснений открыл огонь в двух братьев, когда вышел из кафе. По неустановленным пока причинам, он выстрелил 24-летнему парню в ногу и нацелился в грудь, однако пострадавшему удалось помешать второму выстрел. Парень получил повреждения мягких тканей бедра.

Стрелка задержали по "горячим следам".

"Им оказался 26-летний житель соседнего села, у которого полицейские изъяли две единицы травматического огнестрельного оружия. Следователи возбудили производство по ч.4 с.296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.

Решается вопрос об уведомлении злоумышленника о подозрении. Полиция устанавливает мотивы поступка стрелка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате разборок есть пострадавшие.

Фото: rv.npu.gov.ua.