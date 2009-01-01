Стрельба на Ровенщине. Парня возле кафе ранили в ногу

Стрелка задержали по "горячим следам".
Об этом сообщили в ГУ НП в Ровенской области.
Сообщается, что полиция задержала стрелка, который в селе Грушевка Ровенской области из пистолета ранил мужчину.
Нападавший без объяснений открыл огонь в двух братьев, когда вышел из кафе. По неустановленным пока причинам, он выстрелил 24-летнему парню в ногу и нацелился в грудь, однако пострадавшему удалось помешать второму выстрел. Парень получил повреждения мягких тканей бедра.
Стрелка задержали по "горячим следам".
"Им оказался 26-летний житель соседнего села, у которого полицейские изъяли две единицы травматического огнестрельного оружия. Следователи возбудили производство по ч.4 с.296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины", — сообщили в полиции.
Решается вопрос об уведомлении злоумышленника о подозрении. Полиция устанавливает мотивы поступка стрелка.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате разборок есть пострадавшие.
Фото: rv.npu.gov.ua.