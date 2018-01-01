Убийство морпехов под Мариуполем. СМИ назвали имя погибшего бойца

Воина застрелили ночью, рассказали его родственники.
Мужчина родом из Лохвицкого района Полтавской области, у него остались бывшая жена и ребенок, рассказали "Обозревателю" его родственники.
По их словам, о подробностях инцидента они знают "только то, что в телевизоре говорят".
"Им сообщили, что Валерия застрелили ночью", — отмечается в материале.
Ранее сообщалось, что в бывшем пансионате села Бердянское были обнаружены тела четырех морских пехотинцев, в убийстве подозревают их четырех сослуживцев. Узнать больше о преступлении можно здесь.