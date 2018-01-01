Убийство морпехов под Мариуполем. СМИ назвали имя погибшего бойца

Воина застрелили ночью, рассказали его родственники.

Под Мариуполем убит морпех Валерий Литвиненко vk.com/Валера Литвиненко

Мужчина родом из Лохвицкого района Полтавской области, у него остались бывшая жена и ребенок, рассказали "Обозревателю" его родственники.

По их словам, о подробностях инцидента они знают "только то, что в телевизоре говорят".

"Им сообщили, что Валерия застрелили ночью", — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в бывшем пансионате села Бердянское были обнаружены тела четырех морских пехотинцев, в убийстве подозревают их четырех сослуживцев. Узнать больше о преступлении можно здесь.