"Удары ножом и молотком, лифт залит кровью". В Киеве убили женщину, фото с места преступления

В совершении преступления подозревают мужчину, который имеет психические отклонения.

В Киеве лишили жизни женщину kiev.informator.ua

В Голосеевском районе Киева в лифте на восьмом этаже нашли мертвой женщину , по предварительным данным, ей нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком, вся кабина была залита кровью.

Инцидент произошел на проспекте Академика Глушкова, 41, во вторник, 3 июля, полицейские узнали о нем около 17:20, пишет "Информатор" со ссылкой на копов.

"… жители подъезда обнаружили тело женщины без признаков жизни. Весь лифт был залит кровью. Погибшей оказалась жительница этого подъезда, 1952 года рождения", — отметило издание.

По его сведениям, кровавые следы тянулись от подъезда за угол дома. В мусоропроводе правоохранители нашли окровавленный кухонный нож, также была обнаружена рукоятка молотка.

В совершении убийства подозревают жителя того же подъезда, в котором произошло преступление, — Александра Танасийчука, 1977 года рождения, его разыскивают правоохранители.

"Приметы: на вид 40-45 лет, рост — 160-165 сантиметров, короткие волосы с залысинами. Мужчина имеет психические отклонения. Из-за чего убили женщину — неизвестно… версия ограбления исключается", — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Киеве 3 июля на пересечении улиц Тверская и Васильковская у ресторана произошла стрельба, был ранен мужчина. Позже пострадавший умер в больнице. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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