В Британии разбилось самое длинное в мире воздушное судно: видео

В графстве Дербишир произошло масштабное происшествие с участием летательного аппарата

Падение летательного аппарата "Аirlander 10" youtube.com

Самый длинный в мире летательный аппарат, 92-метровый Airlander 10 - гибрид самолета и дирижабля, внезапно рухнул на землю возле аэродрома Кардингтон (графство Дербишир, Великобритания)

В момент инцидента на борту аппарата не было пассажиров, однако оказались травмированы два члена экипажа, сообщает BBC.

По словам представителей компании Hybrid Air Vehicles Ltd, которая владеет Airlander 10, его, по всей видимости, сорвало порывом ветра. Затем аварийная система уменьшила давление в резервуарах с гелием, которые обеспечивают подъем аппарата.

В компании также начали собственное расследование причин происшествия и намерены оценить объем ремонтно-восстановительных работ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Воронежем разбился учебно-боевой самолет модели "Як-130".