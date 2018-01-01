В Харькове застрелили супружескую пару, ранен 13-летний ребенок

Возле подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который затем уехал в неизвестном направлении.
В Харькове задержан подозреваемый в убийстве 40-летних супругов, а также ранении 13-летнего ребенка.
Тела убитых, а также их раненого ребенка в квартире по улице Академика Павлова обнаружила соседка, сообщает Патрульная полиция Харьковской области в Facebook.
Установлено, что возле подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который затем уехал в неизвестном направлении. Указанный автомобиль был задержан возле станции метро "Киевская". В салоне обнаружено огнестрельное оружие.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Следователи квалифицировали его по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Отметим, что в Сети также появилось видео с места задержания правоохранителями подозреваемого в убийстве семейной пары в Харькове.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате резни в лагере ромов во Львове погиб молодой мужчина, при нападении пострадал 10-летний ребенок.
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