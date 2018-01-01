В Ивано-Франковске пьяный священник устроил "догонялки" с полицией: фото

До сих пор неясно, на что надеялся священнослужитель, пытаясь "на скорости уйти" от правоохранителей.

В Ивано-Франковске полицейские устроили погоню за нетрезвым священнослужителем, находившимся за рулем автомобиля марки Skoda.

Соответствующее сообщение в пятницу, 20 апреля, опубликовал порртал Галка со ссылкой на сотрудников патрульной полиции.

Согласно предварительной версии событий, накануне вечером, в 21.20, на перекрестке улиц имени Грушевского и Василиянок водитель автомобиля Skoda не остановился по требованию полицейских.

Немедлеенно была начата погоня, участие в которой приняли сразу несколько экипажей правоохранителей. Спустя некоторое время водитель Skoda столкнулся с грузовым автомобилем на перекрестке Галицкой и Калужского шоссе и окончательно остановиться.

У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения. Прибор показал уровень опьянения в 1,19 промилле. Кроме того, он оказался священником из города Калуш.

Данное событие в полиции оценили как ДТП с пострадавшими, поскольку пассажирка Skoda во время погони получила травмы.

Напомним, ранее сообщалось о том, под Черновцами священник за пьяное вождение предложил откупииться молебном.